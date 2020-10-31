سموحة يضرب إف سي مصر بثنائية في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق سموحة علي منافسه إف سي مصر، بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي تقام حاليا علي ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.
وجاء هدف الأول عن طريق حسام حسن في الدقيقة 16 من عمر اللقاء بعد تمريرة بينية من وسط الملعب وصلت للاعب خلف مدافعي نادي مصر و راوغ الحارس سعيد فتحي ووضع الكرة بسهولة داخل الشباك الخالية.
واحتسب الحكم الهدف بعد الرجوع تقنية الفار وتأكد من صحة موقف اللاعب بعد شك في وجود تسلل .
بينما سجل الهدف الثاني ناصر ماهر بعد متابعته لركلة الجزاء التي سددها وتصدى لها الحارس في الدقيقة 45 .
وكان أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة أعلن تشكيلته كالتالي: الهانى سليمان، رجب نبيل، أحمد أبو الفتوح وأحمد جمال وسيد فريد وحمص حليمو وناصر ماهر وصلاح محسن وإسلام جمال وحسام حسن.
بينما جاء تشكيل نادى مصر كالتالى: سعيد فتحي، محمود شبانة، أحمد عبد الموجود، شريف أشرف، هشام عبد الحميد، أحمد يوسف، على جمال، محمد تريكة، كليف، رضا الويشي، ويليس الفيس.
ويحتل سموحة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد نادي مصر في المركز الـ 18 والأخير بـ 21 نقطة.
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