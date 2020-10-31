المغربي عبد الرزاق حمد الله يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن نجم كرة القدم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق النصر السعودي عن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد. وكتب حمد الله - في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي - "تأكدت إصابتي بفيروس كورونا.. ولله الشكر، بالشفاء العاجل للجميع وحفظكم الله من كل مكروه أينما كنتم". وتأتي إصابة حمد الله بمثابة ضربة موجعة للنصر، الذي يستعد لمواجهة فريق الشباب غدا الأحد، وذلك في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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