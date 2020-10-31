قائمة أغلى اللاعبين في العالم لشهر أكتوبر

وفيما يلي قائمة أغلى عشرة لاعبين من حيث القيمة السوقية في العالم لشهر أكتوبر: 1- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – 200 مليوين يورو 2- الإنجليزي رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي) – 138 مليون يورو 3- الإنجليزي جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) – 135 مليون يورو 4- البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان) – 130 مليون يورو 5- السنغالي ساديو ماني (ليفربول) – 125 مليون يورو 6- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 125 مليون يورو 7- البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) – 120 مليون يورو 8- الإنجليزي هاري كين (توتنهام) – 120 مليون يورو 9- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) – 114 مليون يورو 10 – الإنجليزي ترنت ألكساندر أرنولد (ليفربول) – 111 مليون يورو.

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