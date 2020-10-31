تأجيل مباراة الزمالك أمام الأهلي لكرة اليد للسيدات

تلقت إدارة نادي الزمالك فاكسا رسميا من الاتحاد المصري لكرة اليد يفيد بتأجيل مباراة الفريق الأول للسيدات لكرة اليد أمام الأهلي ضمن منافسات بطولة الجمهورية عمومي سيدات إلى يوم الإثنين المقبل في تمام السادسة مساء بصالة النادي الأهلي.
وكان من المقرر إقامة المباراة اليوم في الرابعة مساء بصالة النادي الأهلي قبل أن يتم تأجيلها.
ويخوض فريق كرة اليد سيدات بقيادة قاسم إبراهيم تدريباته مساء اليوم بملعب النادي .
ويقوم الجهاز الفني للفريق بعقد جلسه مع اللاعبات من أجل وضع بعض التعليمات الفنية والخطط التكتيكية لتنفيذها أمام الأهلي.
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