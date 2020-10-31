الجبلاية عن مد القيد للموسم الجديد بعد التأجيل الإفريقي: ما ينفعش

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر مد فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر المقبل بدلا من 4 نوفمبر القادم.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تنظيم مسابقات موسم 2020 / 2021 م كالتالي :

أولًا : القسم الثاني

يتكون من ثلاث مجموعات كل منها تتكون من ( 16 ) فريقا بإجمالي 48 فريق ( الـ 36 فريق + 12 فريقا الحاصلين على المركز الأول في المجموعات الـ 12 بالقسم الثالث) وتقام بين كل مجموعة من المجموعات الثلاث دوري من دورين يصعد أول كل مجموعة إلى القسم الأول .

وينتهي قيد اللاعبين في 21/11/2020 م، فيما تبدأ المباريات يوم 25/11/2020م .

ثانيًا : القسم الثالث

يتكون من 178 فريقا ( 155 فريقا + 23 فريقا متأهلا من القسم الرابع ) ... يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة .. يصعد أول كل منها إلى القسم الثاني ..

وينتهي القيد في 28/11/2020م، على أن تبدأ المباريات في 30/11/2020م.

ثالثًا: القسم الرابع

يتكون من 352 ناديا + الأندية المنضمة حديثًا توزع على المجموعات حسب الموقع الجغرافي .. وينتهي القيد في 30/11/2020 م ، لتبدأ المباريات في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2020 م.

رابعًا : تخصيص مجموعة لسيناء

تشجيعًا لمشاركة الأندية في جنوب وشمال سيناء وتوسيع قاعدة الممارسة تماشيًا مع سياسة الاتحاد وأهدافه سوف يتم تخصيص مجموعة بالقسم الثالث إعتبارًا من موسم 21/22 يصعد الأول منها مباشرة إلى القسم الثاني .

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد مؤتمرا صحفيا في موعد يتحدد لاحقا لعرض شروط ونظام المسابقة وذلك فور إنتهاء تصفيات القسم الرابع .