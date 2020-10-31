أسوان يضع شرطا لرحيل فادي فريد إلى الإسماعيلي

وضع مجلس إدارة نادي أسوان شرطا لرحيل فادي فريد لاعب الفريق إلى صفوف الإسماعيلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية.
واشترط المجلس، إعارة الحارس محمد فوزي مقابل التخلي عن خدمات فادي فريد.
ويسعى مسؤولو الإسماعيلي لإنهاء صفقة فادي فريد دون إعارة محمد فوزي.
يذكر أن الإسماعيلي تعاقد مع الثلاثي الجزائري رضوان شريفي، والأنجولي آري بابل، بالإضافة إلى أحمد مصطفى، خلال الساعات القليلة المقبلة.
وتشير تقارير سعودية ايضا، إلى اقتراب التونسي أنيس البدري لاعب اتحاد جدة، من تمثيل الإسماعيلي، بعدما خرج من قائمة فريقه في الموسم الحالي.
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