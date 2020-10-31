تنسيق كامل بين بريزنتيشن والجبلاية والأهلي لإخراج حفل التتويج بالدوري بشكل مثالى

يجري مسسئولو شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي ، وزكي عبد الحميد نائب رئيس الشركة ، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني و محمد فضل عضو الجبلاية، ومسئولو النادي الأهلي ، اتصالات طوال الساعات الماضية من أجل التنسيق لإخراج تتويج النادي الأهلي في مباراته أمام طلائع الجيش المقرر لها الثامنة مساء اليوم بإستاد السلام بشكل مشرف.
وأكد مسئولو بريزنتيشن أن جميع الترتيبات تجري بشكل مثالي، بعد الاتفاق على جميع الأمور الخاصة بحفل تتويج الأهلي بدرع الدوري اليوم أمام نادي الطلائع ، ولا وجود لأي أزمات أو مشاكل في التنظيم كما تردد في بعض الأخبار التي نشرت مؤخرًا.
واتفق الجميع على إنهاء المسابقة بشكل مشرف بعد نجاح اللجنة الخماسية في إنهائها بالتنسيق مع جهات الدولة رغم الصعوبات التي واجهت البطولة من بداية الموسم من تأجيلات و توقفات و أخيرا فيروس كورونا.
وتمسك مسئولو اتحاد الكرة بتسلم الأهلي لدرع الدوري اليوم، في أخر مباراة للأهلي كما يحدث في الدوريات الكبرى.
وتقام مباراة الأهلي و طلائع الجيش في الثامنة مساء اليوم السبت 31 أكتوبر ، بإستاد السلام.
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