مانشستر سيتي يفلت بفوز صعب أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي.. فيديو

فاز فريق مانشستر سيتي على مضيفه شيفيلد يونايتد بهدف نظيف، بالمباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب "برامول لين"، ضمن منافسات الأسبوع رقم 7 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وأحرز كايل ووكر هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 28، بعد تمريرة من زميله كيفين دي بروين على حدود منطقة الجزاء سددها قوية في شباك آرون رامسدالي حار شيفيلد.

وسيطر مان سيتي على مجريات المباراة بالكامل، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 65% مقابل 35% لأصحاب الأرض.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، وله مباراة مؤجلة.

في المقابل تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة في المركز الـ19 وقبل الأخير من 7 مباريات (تعادل وحيد - 6 هزائم).