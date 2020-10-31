بالأرقام.. كيف صنع أحمد سامى إنجاز المركز الخامس مع سموحة هذا الموسم؟

إنجاز كبير حققه الفريق الكروى الأول بنادى سموحة بعدما ضمن تحقيق المركز الخامس بالدوري الممتاز قبل لقاءه الأخير بالدوري أمام نادي مصر المقرر له اليوم السبت.

وأعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة أن فريقه سيشارك في البطولة العربية للأندية بالموسم المقبل بوصفه خامس الدوري الممتاز.

وسيكون ظهور سموحة في البطولة العربية هو الأول في تاريخ النادي السكندري الذي يحلم بتحقيق إنجاز كبير في الموسم المقبل على المستوى العربي.

ويقف خلف هذا الإنجاز أحمد سامي المدير الفني للفريق الذي تولى المهمة خلفًا للمدرب حماده صدقي ، ونجح سامي في تحويل مسار سموحة بشكل كبير من الدخول في معترك البقاء بالدوري إلى المنافسة بقوة على المربع الذهبي والحصول على المركز الخامس وضمان المشاركة بالبطولة العربية متفوقًا على عدة أندية كانت متقدمة في الترتيب بالدور الأول.

وخاض سموحة تحت قيادة سامي 9 مباريات من بينها لقاء في كأس مصر بعيدًا عن المباراة الأخيرة بالدوري ضد نادي مصر ، وحقق الفريق على صعيد بطولة الدوري 4 انتصارات كما أن سموحة تجنب الهزيمة على مدار اللقاءات الثمانٍ بالدوري وهو ما ساهم في الطفرة الكبيرة التي شهدها الفريق.

ورغم أن بداية المشوار كانت صعبة بمواجهة من العيار الثقيل أمام الزمالك إلا أن سموحة قدم عرضًا جيدًا وقلب الطاولة على الفريق الأبيض وخرج بتعادل مثير بنتيجة 3-3 ثم حقق الفريق انتصارين متتاليين على حساب الجونة في عقر داره بنتيجة 2-1 والمصري بنتيجة 2-0 وتعادل خارج أرضه مع وادي دجلة دون أهداف وأيضًا خارج أرضه مع الإسماعيلي بهدف لكل منهما بعدما أضاع ضربة جزاء فى اللقاء، وفاز على حرس الحدود والاتحاد بخلاف تعادله مع المقاصة خارج الأرض.

واللافت أن سموحة فاز بكل مبارياته على أرضه تحت قيادة أحمد سامي عدا لقاء الزمالك الذي خرج بالتعادل كما أن الفريق السكندري استعاد بريقه الهجومي فسجل 12 هدفًا في 8 مباريات بالدوري كما أن الفريق امتاز بالصلابة الدفاعية فاستقبل خلال 8 مباريات بالدوري 6 أهداف فقط بينما استقبل 27 هدفًا في 25 لقاء قبل قدوم سامي.

كما قدم سامى عدة لاعبين للمنتخبات الوطنية الأول والأوليمبى ،بعدما تم ضم كلًا من حسام حسن وأحمد أبوالفتوح للمنتخب الأول بينما انضم كلًا من ناصر ماهر وصلاح محسن ومحمد عبدالمنعم وعمر صلاح للمنتخب الأوليمبى.