خالد بيومي: جهد مشكور من مجلس الإسماعيلي في الصفقات الجديدة

وجه المحلل الرياضي خالد بيومي، الشكر لمجلس إدارة نادي الإسماعيلي، لحرصه على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادا للموسم الجديد، بعد أن كان الدراويش مهددا بالهبوط في موسمه المنقضي.

وكتب بيومي عبر حسابه الشخصي "تويتر": "جهد مشكور من مجلس إدارة النادي الاسماعيلي في الصفقات الجديدة حتي وان كان متاخر".

وتابع: "من الواضح حتي الان الاستفادة من موسم سابق سئ .. اتمني التوفيق والمزيد باذن الله لارضاء جماهير النادي العظيمة في كل مكان".

وتعاقد الإسماعيلي مع الثلاثي الجزائري رضوان شريفي، والأنجولي آري بابل، بالإضافة إلى أحمد مصطفى.

وتشير التقارير، إلى اقتراب التونسي أنيس البدري لاعب اتحاد جدة، من تمثيل الإسماعيلي، بعدما خرج من قائمة فريقه في الموسم الحالي.