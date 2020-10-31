رامي صبري يخطف الأنظار مع زوجته في حمام السباحة.. شاهد

نشر رامي صبري مدافع نادي انبي صور جديدة له بصحبة زوجته المذيعة شيما صابر عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت شيما صابر داخل حمام سباحة برفقة زوجها رامى صبرى لاعب انبي خلال قضاء إجازتها الصيفية ترتدي ملابس البحر، ورفعت شعرها الأصفر للخلف.

وعقد رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي، مؤخرًا، قرانه على الإعلامية شيما صابر الشهيرة بـ "مذيعة الكورة"، وذلك في حفل صغير في إحدى الفيلات في وجود العائلتين.

حقق فريق طنطا الفوز على مضيفه إنبي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة، من مسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل إنبي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد طنطا في المركز الـ 18 والأخير برصيد 21 نقطة.