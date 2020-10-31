رسميا.. أسوان يضم طه عادل لاعب نادي مصر

بدأ مسئولو مجلس ادارة نادي أسوان ، تدعيماتهم القوية استعدادا للموسم الجديد باتمام التعاقد مع طه عادل مدافع نادي مصر ، لمدة موسمين ،في صفقة انتقال حر.

وأتم مسئولو أسوان الصفقة بعد فسخ اف سي مصر تعاقده مع اللاعب عقب هبوط الفريق رسميا للقسم الثانى.

ووقع "طه" علي عقود انضمامه لفريق أسوان في حضور مسئولى مجلس الادارة ،ومصطفي أمين المشرف علي الفريق.

ويسعى سامى الشيشينى ، المدير الفني لأسوان، للتعاقد مع لاعبين خبرة من أجل الإستعداد للدورى في الموسم الجديد وعدم العودة سريعا لدورى المظاليم، في ظل المنافسة القوية التي سيشهدها الدوري العام المقبل.