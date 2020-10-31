بدأ مسئولو مجلس ادارة نادي أسوان ، تدعيماتهم القوية استعدادا للموسم الجديد باتمام التعاقد مع طه عادل مدافع نادي مصر ، لمدة موسمين ،في صفقة انتقال حر.
وأتم مسئولو أسوان الصفقة بعد فسخ اف سي مصر تعاقده مع اللاعب عقب هبوط الفريق رسميا للقسم الثانى.
ووقع "طه" علي عقود انضمامه لفريق أسوان في حضور مسئولى مجلس الادارة ،ومصطفي أمين المشرف علي الفريق.
ويسعى سامى الشيشينى ، المدير الفني لأسوان، للتعاقد مع لاعبين خبرة من أجل الإستعداد للدورى في الموسم الجديد وعدم العودة سريعا لدورى المظاليم، في ظل المنافسة القوية التي سيشهدها الدوري العام المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميا.. أسوان يضم طه عادل لاعب نادي مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.