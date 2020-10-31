اليوم… انطلاق مسابقة المزاينة وختام مسابقة المحالبة بتنظيم من الهجانة السلطانية

تنطلق صباح اليوم مسابقة المزاينة التي تستمر لمدة أربعة أيام، في ثاني فعاليات الهجن بولاية ثمريت بمحافظة ظفار، ضمن المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية للموسم الثامن عشر 2020/2021م الذي تنظمه الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني، حيث انطلقت الفعاليات أمس السبت وتستمر حتى يوم الخميس الخامس من نوفمبر الجاري.

وسيقام اليوم 16 شوطاً موزعةً على 8 أشواط فردي مجاهيم – بكار لفئة الحجائج واللقايا، و8 أشواط مزاينة فردي عُمانيات – بكار لفئة الحجائج واللقايا،خصصت أربعة أشواط لفئة الحجائج وأربعة أشواط لفئة اللقايا وهي شوط التحدي يحصل فيه الفائز بالمركز الأول على جائزة سيارة وبقية المراكز إلى العاشر جوائز نقدية، وشوط العادي وشوط التلاد وشوط الجعدان وجميعها خصص لها جوائز نقدية من المركز الأول إلى العاشر

كما ستقام 8 أشواط لمزاينة فردي عُمانيات بكار خصصت أربعة أشواط لفئة الحجائج وأربعة أشواط لفئة اللقايا وهي شوط التحدي يحصل فيه الفائز بالمركز الأول على جائزة خنجر وبقية المراكز إلى العاشر جوائز نقدية، وشوط العادي وشوط التلاد وشوط الجعدان وجميعها خصص لها جوائز نقدية من المركز الأول إلى العاشر.

كما يشهد اليوم ختام مسابقة المحالبة، التي استمرت على مدار يومين وأقيمت خلالها 9 أشواط لمنافسة المحالبة، 3 أشواط لفئة الحزامي، و3 أشواط لفئة الضرائب، و3 أشواط لفئة العُمانيات، ويكرم صاحب الناقة الحاصلة على المراكز من الأول وحتى العاشر من كل شوط.