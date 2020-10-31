نادي الاتحاد يعود لدوري الأضواء بعد 7 مواسم في دوري الأولى بإدارة شابة وطموحة

في الرياضة 31 أكتوبر,2020

صلالة ـ من عوض دهيش

ذاقت جماهير نادي الاتحاد حلاوة العودة بعد 7مواسم في دوري الدرجة الأولى وجاء صعود الفريق الكروي الأول وتصدر مجموعته الأولى الحديدية في المرحلة الثانية بفضل التخطيط السليم من قبل ادارة النادي الجديدة برئاسة المهندس حسين باعمر رئيس مجلس ادارة النادي وادارته الشابة الواعية والطموحة واصرار الجميع من جهاز اداري وفني ولاعبين ومن خلفهم جماهيرهم ومحبوهم، لعب الفريق 10 مباريات استطاع من خلالها تحقيق الفوز في اربعة لقاءات وخمس تعادلات وخسارة وحيدة وحصد 17 نقطة حقق من خلالها الصعود مباشرة لدوري الاضواء بجدارة واستحقاق، ألف مبروك للاتحاد العميد علي الصعود من جديد لدوري الاضواء موقعه الطبيعي هذا وسوف يلعب الاتحاد يوم الثلاثاء القادم مباراة علي درع دوري الدرجة الأولى امام نزوى الذي تمكن من صدارة المجموعة الثانية ويسعى الاتحاديون لاستكمال هذا المشوار بالتتويج باللقب لكي تكتمل الفرحة الاتحادية في هذا الموسم الصعب والاستثنائي نتيجة ظروف جائحة كورونا .

اجمع الكل على اهمية الانجاز الذي تحقق وضرورة الاستعداد للمرحلة القادمة وقد عاشت جماهير نادي الاتحاد أفراح الانجاز الكبير بعد رحلة كفاح طويلة حيث لم يخيب اللاعبون ثقة ادارة النادي والجهازالفني والجماهير، بل كانوا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم.

صعدنا بجدارة

شدد المهندس حسين بن سالم بن حفيظ باعمر رئيس مجلس ادارة نادي الاتحاد على اهمية الانجاز الكبير الذي حققه الفريق وقال اوكد على حقيقة بان هذا الإنجاز هو ثمرة جهود ومستوى اللاعبين بالفريق ودور الجهازين الفني والاداري في مشوار الفريق لدوري الدرجة الأولي للمرحلتين وأضاف نبارك ونهدي هذا الانجاز بالصعود لدوري الاضواء في الموسم القادم لكل ابناء النادي وجماهيره ومحبيه علي مستوى السلطنة ونتمنى حظا أوفر لجميع الأندية التي لم يحالفها الصعود ونؤكد بأن العمل الجماعي والتخطيط السليم من قبل ادارة النادي والاصرار من الجميع علي عودة نشاط كرة القدم للواجهة بالنادي كون ذلك الركيزة الأساسية التي سعينا إليها، منذ استلام الإدارة الجديدة للنادي دأبت علي ذلك بهدف تحقيق الصعود والذي تم والحمد لله علي ذلك.

واضاف حسين بن سالم لقد تكللت تلك الجهود بتحقيق الهدف مشيرا أن صعود الفريق الي دوري عمانتل اتى عن جدارة واستحقاق وبتكاتف الجميع من اخواني اعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري للفريق واللاعبين الأبطال الذين وعدوا ووفوا وأضاف لابد من عمل بهذا الحجم الذي قامت به ادارة النادي من ان يواجه صعوبات والتي كانت عديدة الا انها كلها تذللت وتم التغلب عليها من خلال حرص الجميع وحبهم وتفانيهم من خلال اللحمة الواحدة التي كانوا عليها طوال الموسم والذي من خلاله تحقق الهدف والحلم بالصعود وعودة النادي وكرة القدم الي وضعها الطبيعي .

سعادة بالغة

اعرب المدرب الوطني احمد بن سالم بيت سعيد مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد عن سعادته البالغة بتأهل وصعود الفريق مباشرة متصدرا المجموعة الأولى إلي دوري الاضواء ونبارك لإدارة النادي التي سخرت كل الامكانيات والتي كان لها الأثر الايجابي الكبير في هذا الانجاز وكذلك الجهازين الفني والإداري واللاعبين الذين قدموا المستوى الكروي المطلوب منهم من خلال التزامهم وانضباطهم واصرارهم علي تحقيق الهدف الذي تم وضعه أمام الجميع، وهو الصعود لدوري الاضواء هذا الموسم الذي لم يكن سهلا أو مفروشا بالورد، بل كان موسما صعبا جدا منذ البداية وحتى بعد التوقف الطويل جدا والذي استمر ما يقارب سبعة شهور ، ولكننا حاولنا كجهاز فني مع اللاعبين ان نسابق الزمن لعودة اللاعبين لمستواهم البدني والذهني والفني وتقديم كل ما لديهم في المباريات الثلاث التي كانت عصيبة جدا واستطعنا تجاوزها من خلال الفوز في مباراتين وتعادل مباراة .

حق مشروع

اوضح المغربي عبد العظيم كرجمي مساعد مدرب الفريق الكروي الأول بنادي أن الاتحاد الصعود حق مشروع وكان مستحقا لنادي الاتحاد كون كل المكونات بالنادي تستحق الصعود والذي لم يأت من فراغ او بالصدفة، بل نتيجة عمل متواصل وكبير من جميع مكونات النادي إداريين ولاعبين وجهاز فني وإداري وطبي وجماهير التي كانت تساعد الفريق قبل الجائحة واضاف نحن سعداء بهذا الصعود وفرحة لا توصف أكيد لقد تعبنا عليه ولم يأت بالسهل.

جهود كبيرة

قال شوين بن راشد اليعقوبي رئيس جهاز الكرة بنادي الاتحاد: الحمد الله علي التأهل الي دوري الاضواء وابارك للنادي من ادارة ولاعبين والجهازين الفني والإداري وجماهير ومحبي الاتحاد علي هذا الصعود واضاف لقد وضعت ادارة النادي منذ استلامها لأمور النادي خطة الصعود لدوري الاضواء وكذلك الجهاز الفني والإداري للفريق وضعوا خطة للموسم كاملا ولم يتأثر الفريق بفترة التوقف الطويلة واستطاع الجهاز الفني من خلال الجهود الكبيرة التي وفرتها إدارة النادي من عودة الفريق للتدريبات بقوة بعد التوقف وكان التجاوب كبيرا من قبل اللاعبين وتمكننا من لعب مباريات ودية كانت مفيدة جدا للفريق للوقوف علي الجاهزية قبل الدخول في المنافسات المباريات الثلاث المتبقية من المرحلة الثانية من تصفيات الصعود.

عمل وجهد رائع

قال ثويني العلوي مدير الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد ان هذا الصعود المباشر لدوري الاضواء للموسم القادم جاء نتيجة عمل وجهد قدم من الجميع إدارة النادي والجهازين الفني والإداري واللاعبين الذين كانوا عند المسئولية الملقاة علي عاتقهم واثبتوا للجميع بأنهم قادرون عليها ووعدوا ووفوا بالوعد وبارك للجميع بهذا الانجاز الذي تحقق للنادي بعد عدة مواسم قضاها النادي والفريق بدوري الدرجة الأولى واضاف العلوي لاشك بأننا سعداء جدا بهذا الصعود والعودة الي مصاف دوري الاضواء بعد ثلاث جولات لم تكن سهلة بل كانت اصعب من الجولات التي كانت قبل التوقف لكن لاعبينا استطاعوا اولا التغلب علي انفسهم ومن ثم المواجهات التي لعبناها وحققنا من خلالها فوزين وتعادل واعلنت صعود العميد الاتحاد من جديد لدوري الأضواء .