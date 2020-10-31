اليوم استكمال فعاليات الدورتين التدريبيتين للمدربين التأسيسية في لعبتي الكرة الطائرة وألعاب القوى

تستكمل اليوم فعاليات الدورتين التدريبيتين للمدربين التأسيسية في لعبتي الكرة الطائرة وألعاب القوى والتي تنظمها اللجنة الرئيسية المشرفة على مراكز اعداد الناشئين بوزارة الثقافة والرياضة والشباب وتستمر حتى يوم الأربعاء القادم والتي تأتي في اطار الجهود المبذولة من قبل اللجنة المشرفة على مراكز اعداد الناشئين من اجل تأهيل وصقل المهارات التدريبية للمدربين بهدف الاستفادة منهم مستقبلا في قيادة بعض الفرق الرياضية بمراكز اعداد الناشئين والأندية حتى يكونوا مدربين مؤهلين لديهم القدرة على قيادة الفرق الرياضية .

وقد انطلقت فعاليات الدورتين يوم الأحد الماضي حيث يحاضر في دورة المدربين التأسيسية للكرة الطائرة المحاضر الدولي شهاب الدين بن أحمد الريامي، بينما يحاضر في دورة المدربين لألعاب القوى المحاضر والمدرب فهد بن خلفان المشايخي.

ففي دورة المدربين للكرة الطائرة تقام خلال هذا الاسبوع عدة محاضرات موزعة على ثلاثة أيام حيث تقام اليوم الأحد ثلاث محاضرات الأولى عن تقنيات الكرة الطائرة ( المنهجية الحديثة ) حائط الصد والمحاضرة الثانية عن تقنيات الكرة الطائرة ( المنهجية الحديثة ) الضرب الساحق والمحاضرة الثالثة عن عناصر اللياقة البدنية والاعداد البدني والمتطلبات البدنية للكرة الطائرة .

أما محاضرات بعد غد الثلاثاء تشتمل على ثلاث محاضرات الأولى عن التخطيط في كرة الطائرة والمحاضرة الثانية عن التخطيط الرياضي السنوي وتخطيط الوحدة التدريبية نظري والمحاضرة الثالثة عن علم التدريب الرياضي ومبادئ التدريب الرياضي وتختتم فعاليات الدورة يوم الاربعاء القادم باقامة ثلاث محاضرات المحاضرة الاولى عن مراجعة الدورة ومناقشات والمحاضرة الثانية عن الاصابات الشائعة في الكرة الطائرة ومبادئ الاسعافات الاولية والمحاضرة الثالثة عن واجبات ومهام المدرب وقبل المباراة وبعد المباراة .

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