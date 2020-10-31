اللجنة المشرفة على مسابقة كأس جلالته للشباب تناقش النتائج الأولية للأندية وسط مشاركة 38 ناديا

عقدت لجنة تقييم الأنشطة المختلفة للأندية الرياضية في مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للشباب اجتماعا لها برئاسة سعادة رشاد بن أحمد بن محمد الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة، بدأ الاجتماع بكلمة ترحيب من رئيس اللجنة بجميع الاعضاء، كما تقدم بالشكر على الجهود التي قامت بها اللجنة وفريق العمل المعاون لها لتقييم أنشطة الأندية الرياضية لكأس حضرة صاحب الجلالة المعظم للشباب.

وناقش الاجتماع العديد من المواضيع أهمها النتائج الأولية للدرجات التي حصلت عليها الأندية المشاركة والتي للمرة الأولى في تاريخ المسابقة يشارك فيها 38 ناديا في ظل تحول ملف المسابقة إلكترونيا للمرة الأولى كذلك، وناقش الاجتماع موعد وبرنامج الحفل المبدئي للمسابقة التي سيتم الاعلان عنه بعد اعتماده بشكل نهائي، إضافة إلى ذلك ناقش الاجتماع تطوير المسابقة وفق عصف ذهني يشارك فيه الجهات ذات العلاقة وذلك من أجل تطوير المسابقة وأخذ الملاحظات إن وجدت من أجل تطوير المسابقة والارتقاء بها نحو الأفضل.

وقد شارك في هذه النسخة من المسابقة 38 ناديا وهي: أهلي سداب والسيب ونادي عمان ومسقط وبوشر وقريات وصلالة والنصر وظفار ونزوى وصحار وصحم والسويق والرستاق والخابورة والاتفــــاق والنهضة وبهلاء والمصنعة والشباب والإتحاد وينقل والمضيبــــي وعبري ومجيس والوسطى وسمائل وخصب والبشائر والسلام والوحـــــدة وصــــــــور والطليعــــة وبديـــــــة والعروبـــة ومدحاء ودبا وبخاء.

الجدير بالذكر بأن لجنة تقييم الأنشطة المختلفة للاندية الرياضية في مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للشباب يترأسها سعادة رشاد بن أحمد الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب وعضوية كل من خليفة بن سيف العيسائي والمكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية وخالد بن الحبيب الحشاني و ناصر بن حمد درويش وسعود بن بدر أمبوسيعدي مقرر اللجنة.

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