رسميا.. أيمن المزين مديرا فنيا لفريق بني سويف

أعلن مسئولو مجلس إدارة نادي بنى سويف الرياضي برئاسة علي سليم التعاقد مع أيمن المزين المدير الفني السابق لطنطا لقيادة الفريق بشكل رسمي في الموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد . وتمكن "المزين "من تحقيق إنجاز الصعود لثلاثة أندية في الثلاث مجموعات (الرجاء – الشرقية – الأسيوطي) في ثلاث سنوات والملقب بـ صانع الفرحه . وكان أيمن المزين تولى مهمة فريق طنطا لمرتين في موسم واحد بعد بالدوري الممتاز قبل ان يتم تعين رضا عبدالعال مديرا فنيا للفريق استعدادا لدورى القسم الثاني . يذكر أن فريق بنى سويف قد خسر ٦ نقاط مهمة بالجولات الأخيرة أبعدته عن المنافسة لخطف تذكرة الصعود للممتاز التى نالها فريق البنك الأهلي ، من بوابة مجموعة الصعيد .

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