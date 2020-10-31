الارشيف / الرياضة

تفاصيل خطاب الأهلي لاتحاد الكرة لتقليص عدد حضور مباراة تسليم درع الدوري

0 نشر
0 تبليغ

تلقى اتحاد الكرة المصري خطابا رسميا من النادي الأهلي، يطلب فيه تأجيل احتفالية فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والمقرر إقامتها مساء اليوم على هامش مباراة الأهلي مع طلائع الجيش إلى استاد الأهلي في ختام مباريات الدوري الممتاز الذي فاز المارد الأحمر بلقبه.

 

الأهلي طلب في خطابه الموجه إلى اتحاد الكرة تأجيل الاحتفالية أو اقتصارها على قيام ممثلي اتحاد الكرة والنادي الأهلي بتسليم الدرع للفريق دون أي فقرات احتفالية أخرى، وذلك للحاجة للمزيد من التركيز والاستعداد للمباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا.

وبناء على ذلك الخطاب بذل مسئولو اتحاد الكرة مجهودات مضنية من أجل توفير مناخ من التركيز النادي الأهلي ولاعبيه ومنع أي مظاهر احتفالية أو جماهيرية داخل الاستاد من أجل توفير المناخ المناسب بناء على الخطاب الموجه من مجلس إدارة النادي في وقت سابق.

يحل فريق الأهلي، بطل الدوري، ضيفًا على نظيره طلائع الجيش، اليوم، السبت، في تمام الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسلم اليوم، اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني درع الدوري الممتاز، في احتفالية النادي الأهلي باعتباره بطل المسابقة المحلية رقم ٤٢ في تاريخ بطولات المارد الأحمر على هامش مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش.

ووافق طلائع الجيش على نقل مباراته أمام الأهلي لإقامتها على ملعب ستاد الأهلي we السلام للمشاركة في الاحتفالية التي تنظمها الشركة الراعية للنادي الأهلي بمناسبة فوزه بمسابقة الدوري هذا الموسم.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الأخير أمس، الجمعة، باستاد مختار التتش استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غد، الأحد، في ختام منافسات مسابقة الدوري، ومن المقرر أن يكون مران اليوم خفيفا لتجنب الإرهاق قبل ساعات من المباراة.

وودع لاعبو الأهلي والجهاز الفني للفريق، أحمد فتحي، على هامش مران أمس، حيث تعد مباراة طلائع الجيش، هي الأخيرة له، حيث سينتقل بشكل فعلي لصفوف بيراميدز، الذي وقع له في وقت سابق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل خطاب الأهلي لاتحاد الكرة لتقليص عدد حضور مباراة تسليم درع الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا