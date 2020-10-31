تفاصيل خطاب الأهلي لاتحاد الكرة لتقليص عدد حضور مباراة تسليم درع الدوري

تلقى اتحاد الكرة المصري خطابا رسميا من النادي الأهلي، يطلب فيه تأجيل احتفالية فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والمقرر إقامتها مساء اليوم على هامش مباراة الأهلي مع طلائع الجيش إلى استاد الأهلي في ختام مباريات الدوري الممتاز الذي فاز المارد الأحمر بلقبه.
الأهلي طلب في خطابه الموجه إلى اتحاد الكرة تأجيل الاحتفالية أو اقتصارها على قيام ممثلي اتحاد الكرة والنادي الأهلي بتسليم الدرع للفريق دون أي فقرات احتفالية أخرى، وذلك للحاجة للمزيد من التركيز والاستعداد للمباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا.
وبناء على ذلك الخطاب بذل مسئولو اتحاد الكرة مجهودات مضنية من أجل توفير مناخ من التركيز النادي الأهلي ولاعبيه ومنع أي مظاهر احتفالية أو جماهيرية داخل الاستاد من أجل توفير المناخ المناسب بناء على الخطاب الموجه من مجلس إدارة النادي في وقت سابق.
يحل فريق الأهلي، بطل الدوري، ضيفًا على نظيره طلائع الجيش، اليوم، السبت، في تمام الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.
ويسلم اليوم، اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني درع الدوري الممتاز، في احتفالية النادي الأهلي باعتباره بطل المسابقة المحلية رقم ٤٢ في تاريخ بطولات المارد الأحمر على هامش مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش.
ووافق طلائع الجيش على نقل مباراته أمام الأهلي لإقامتها على ملعب ستاد الأهلي we السلام للمشاركة في الاحتفالية التي تنظمها الشركة الراعية للنادي الأهلي بمناسبة فوزه بمسابقة الدوري هذا الموسم.
وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الأخير أمس، الجمعة، باستاد مختار التتش استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غد، الأحد، في ختام منافسات مسابقة الدوري، ومن المقرر أن يكون مران اليوم خفيفا لتجنب الإرهاق قبل ساعات من المباراة.
وودع لاعبو الأهلي والجهاز الفني للفريق، أحمد فتحي، على هامش مران أمس، حيث تعد مباراة طلائع الجيش، هي الأخيرة له، حيث سينتقل بشكل فعلي لصفوف بيراميدز، الذي وقع له في وقت سابق.
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