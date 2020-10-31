تفاصيل خطاب الأهلي لاتحاد الكرة لتقليص عدد حضور مباراة تسليم درع الدوري

تلقى اتحاد الكرة المصري خطابا رسميا من النادي الأهلي، يطلب فيه تأجيل احتفالية فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والمقرر إقامتها مساء اليوم على هامش مباراة الأهلي مع طلائع الجيش إلى استاد الأهلي في ختام مباريات الدوري الممتاز الذي فاز المارد الأحمر بلقبه.

الأهلي طلب في خطابه الموجه إلى اتحاد الكرة تأجيل الاحتفالية أو اقتصارها على قيام ممثلي اتحاد الكرة والنادي الأهلي بتسليم الدرع للفريق دون أي فقرات احتفالية أخرى، وذلك للحاجة للمزيد من التركيز والاستعداد للمباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا.

وبناء على ذلك الخطاب بذل مسئولو اتحاد الكرة مجهودات مضنية من أجل توفير مناخ من التركيز النادي الأهلي ولاعبيه ومنع أي مظاهر احتفالية أو جماهيرية داخل الاستاد من أجل توفير المناخ المناسب بناء على الخطاب الموجه من مجلس إدارة النادي في وقت سابق.

يحل فريق الأهلي، بطل الدوري، ضيفًا على نظيره طلائع الجيش، اليوم، السبت، في تمام الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسلم اليوم، اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني درع الدوري الممتاز، في احتفالية النادي الأهلي باعتباره بطل المسابقة المحلية رقم ٤٢ في تاريخ بطولات المارد الأحمر على هامش مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش.

ووافق طلائع الجيش على نقل مباراته أمام الأهلي لإقامتها على ملعب ستاد الأهلي we السلام للمشاركة في الاحتفالية التي تنظمها الشركة الراعية للنادي الأهلي بمناسبة فوزه بمسابقة الدوري هذا الموسم.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الأخير أمس، الجمعة، باستاد مختار التتش استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غد، الأحد، في ختام منافسات مسابقة الدوري، ومن المقرر أن يكون مران اليوم خفيفا لتجنب الإرهاق قبل ساعات من المباراة.

وودع لاعبو الأهلي والجهاز الفني للفريق، أحمد فتحي، على هامش مران أمس، حيث تعد مباراة طلائع الجيش، هي الأخيرة له، حيث سينتقل بشكل فعلي لصفوف بيراميدز، الذي وقع له في وقت سابق.