كوكا يتألق ويحرز هدفين مع أولمبياكوس

قاد نجم ومهاجم منتخب مصر الأول، أحمد حسن كوكا، فريقه أولمبياكوس للفوز على أبولون سيمرنيس في الجولة السابعة من بطولة الدوري اليوناني لموسم 2020/2021، بهدفين نظيفين.

وبدأت المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت "القاهرة" على ملعب "كارايسكاكيس" معقل نادي أولمبياكوس.

وشهد اللقاء مشاركة كوكا أساسيًا لمدة 90 دقيقة، وسجل هدفي المباراة لصالح فريقه في الدقيقتين 65 و72.

بهذا الفوز، يتصدر نادي أولمبياكوس بطولة الدوري اليوناني برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف عن الوصيف أريس.

بينما، تجمد رصيد أبولون عند النقطة الثالثة في المركز الحادي عشر من ترتيب المسابقة المحلية.