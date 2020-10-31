قاد نجم ومهاجم منتخب مصر الأول، أحمد حسن كوكا، فريقه أولمبياكوس للفوز على أبولون سيمرنيس في الجولة السابعة من بطولة الدوري اليوناني لموسم 2020/2021، بهدفين نظيفين.
وبدأت المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت "القاهرة" على ملعب "كارايسكاكيس" معقل نادي أولمبياكوس.
وشهد اللقاء مشاركة كوكا أساسيًا لمدة 90 دقيقة، وسجل هدفي المباراة لصالح فريقه في الدقيقتين 65 و72.
بهذا الفوز، يتصدر نادي أولمبياكوس بطولة الدوري اليوناني برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف عن الوصيف أريس.
بينما، تجمد رصيد أبولون عند النقطة الثالثة في المركز الحادي عشر من ترتيب المسابقة المحلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوكا يتألق ويحرز هدفين مع أولمبياكوس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.