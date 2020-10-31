الاتحاد السكندري يستضيف بطلة العالم في الجمباز أليكساندرا سولداتوفا

استضاف نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى ، بطلة العالم فى الجمباز الايقاعى اليكساندرا سولداتوفا، وأقيمت العروض في الصالة الاوليمبية المغطاه بمقر النادى بالشاطبى.

وحضرت العروض الدكتورة لبني عروس رئيس جهاز الجمباز الايقاعي بالنادي، والتى قامت بمجهودات كبيرة للاعداد والتجهيز لهذا المعسكر، بحضور النجمة العالمية ، والدكتورة لمياء جودة رئيس جهاز الجمباز الفني.

جدير بالذكر ان الهدف الرئيسي من المعسكر؛ هو تعليم وتأسيس فرق الجمباز الايقاعي بالنادي علي الجمل العالمية مع "سولداتوفا"، والتي أعربت عن سعادتها بوجودها في مصر، وتحديدا بنادي الاتحاد السكندري.

واشادت "سولداتوفا" بجميع فرق النادي، حيث من المنتظر ان يكون للجمباز الايقاعي، مستقبلا مشرفا، في ظل المجهودات التي تنفذ من قبل مجلس ادارة النادي برئاسة محمد مصيلحي .