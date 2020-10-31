الاتحاد السكندري يستضيف بطلة العالم في الجمباز أليكساندرا سولداتوفا

جدير بالذكر ان الهدف الرئيسي من المعسكر؛ هو تعليم وتأسيس فرق الجمباز الايقاعي بالنادي علي الجمل العالمية مع "سولداتوفا"، والتي أعربت عن سعادتها بوجودها في مصر، وتحديدا بنادي الاتحاد السكندري.
واشادت "سولداتوفا" بجميع فرق النادي، حيث من المنتظر ان يكون للجمباز الايقاعي، مستقبلا مشرفا، في ظل المجهودات التي تنفذ من قبل مجلس ادارة النادي برئاسة محمد مصيلحي .
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