أحمد حجازي يقود تشكيل اتحاد جدة لأول مرة أمام الأهلي

ويستضيف الاتحاد نظيره الأهلي، اليوم السبت، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن مباربات الجولة الثالثة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويفتقد الاتحاد لخدمات الصربي ألكسندر بريجوفيتش، مهاجم الفريق، الذي تعرض للإصابة خلال اللقاء الماضي أمام الفتح. وجاء تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة الأهلي كالتالي. حراسة المرمى: جروهي. خط الدفاع: حمدان الشمراني، أحمد حجازي، زياد الصحفي، سعود عبد الحميد. خط الوسط: كريم الأحمدي، برونو هنريكي، عبد العزيز البيشي، فهد المولد، جاري رودريغيز. خط الهجوم: رومارينهو.

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