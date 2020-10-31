استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة . وذلك بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس. وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين، جاءت تحفيزية بشكل كبير . و حرص البرتغالي علي توجيه بعض الرسائل خلال الجلسة حيث طالبهم بضرورة الاستمرار في العمل بقوة وبكل تركيز الفترة الحالية. وقال المدير الفني للاعبين: "أنتم رجال وعلى قدر المسئولية والجميع لديه الثقة فيكم لتحقيق الأهداف المطلوبة الفترة المقبلة. وتابع : "الحلم قريب وتحقيقه في أيديكم، وعلينا أن نتكاتف جميعا كما هو معتاد دائما لتحقيق المطلوب". وقام اللاعبون بالتأكيد للجهاز علي تقديم أفضل ما لديهم من أجل تحقيق الأهداف وإسعاد الجماهير". وعقب الجلسة انطلقت التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك يستأنف تدريباته وباتشيكو يوجه رسائل للاعبين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.