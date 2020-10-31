وأحرز كريم الدبيس الهدف الثالث في الدقيقة 35 وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل حسام أشرف الهدف الرابع لشباب الفراعنة.
وخاض المنتخب المباراة بتشكيل مكون من، السيد عطية في حراسة المرمي، ومحمد سمير ومحمد المغربي وعبد الرحمن عشري ومحمد أشرف، في خط الدفاع، ومحمود جهاد عبد الغني محمد وياسين مرعي، في خط الوسط، وحسام أشرف وأحمد أشرف وكريم الدبيس، في خط الهجوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منتخب الشباب يستأنف تدريباته غدا لمواجهة النصر وديا.. الثلاثاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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