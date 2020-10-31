ننسحب أحسن؟ عضو مجلس إدارة الزمالك يسخر من الرجاء المغربي| شاهد

وكتب حمادة أنور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر": هو الرجاء عاوز ايه مش فاهم الماتش أتاجل مرتين بسببك والنهائي تأجل بسببك، ودلوقتي بتضغط على الكاف عشان تحط الحكم تحت ضغط، ما ننسحبلك وتصعد أنت أحسن".
يذكر أن الاتحاد الأفريقي أعلن أمس، الجمعة، إقامة مباراة الزمالك والرجاء يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 نوفمبر، بعد تأجيل اللقاء مرتين في حوالي أسبوع.
وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأسبوع الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وسيواجه الفائز من الرجاء والزمالك فريق الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في 27 نوفمبر المقبل في مصر.
وحجز الأهلي تذكرة نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد اكتساح الوداد بنتيجة 5 - 1، بمجموع مباراتي وذهاب وإياب الدور نصف النهائي.
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