ولجأت بعض الأندية إلى الصفقات المجانية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، بسبب فيروس كورونا.
ويستعرض " دوت الخليج" أبرز الصفقات المجانية" المتاحة في سوق الإنتقالات الصيفية الحالية:
1- يوسف البلايلي:
أصبح يوسف البلايلي حرا في سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، بعد فسخ تعاقده مؤخرا مع أهلي جدة السعودي، لعدم حصوله على مستحقاته المالية.
ويعد النادي الأهلي أبرز المهتمين بضم يوسف البلايلي، إلا أن طلبات اللاعب المادية قد تعرقل عملية ضمه.
2: أحمد موسى:
أكد الإعلامي السعودي علي الرشود اقتراب أحمد موسي من الانتقال الي نادي الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي بعد فسخ اللاعب تعاقده مع العالمي وتنازله عن مبلغ 50 مليون ريال.
3- إيفونا:
أشارت عدد من التقارير خلال الأيام الماضية أن ماليك إيفونا مهاجم الأهلي الأسبق قد يعود إلى الدوري المصري، خلال الصيف الحالي.
وأصبح إيفونا لاعبا حرا بعد انتهاء عقده مع سانتا كلارا البرتغالي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل نراهم في الدوري المصري؟.. 3 صفقات أفريقية متاحة مجانا في ميركاتو الصيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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