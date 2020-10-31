هل نراهم في الدوري المصري؟.. 3 صفقات أفريقية متاحة مجانا في ميركاتو الصيف

ولجأت بعض الأندية إلى الصفقات المجانية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، بسبب فيروس كورونا.

مع فتح سوق الإنتقالات الصيفية بدأت أندية الدوري المصري تتصارع من أجل تدعيم صفوفها، لتدعيم أهدافها خلال الموسم الجديد 2020 - 2021.

ويستعرض " دوت الخليج" أبرز الصفقات المجانية" المتاحة في سوق الإنتقالات الصيفية الحالية:

1- يوسف البلايلي:

أصبح يوسف البلايلي حرا في سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، بعد فسخ تعاقده مؤخرا مع أهلي جدة السعودي، لعدم حصوله على مستحقاته المالية.

ويعد النادي الأهلي أبرز المهتمين بضم يوسف البلايلي، إلا أن طلبات اللاعب المادية قد تعرقل عملية ضمه.

2: أحمد موسى:

أكد الإعلامي السعودي علي الرشود اقتراب أحمد موسي من الانتقال الي نادي الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي بعد فسخ اللاعب تعاقده مع العالمي وتنازله عن مبلغ 50 مليون ريال.

3- إيفونا:

أشارت عدد من التقارير خلال الأيام الماضية أن ماليك إيفونا مهاجم الأهلي الأسبق قد يعود إلى الدوري المصري، خلال الصيف الحالي.

وأصبح إيفونا لاعبا حرا بعد انتهاء عقده مع سانتا كلارا البرتغالي.