محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام وست هام فى الدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب تشكيلة فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح أمام وست هام يونايتد، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 7 من الدوري الإنجليزي بريميرليج. وجاءت تشكيلة ليفربول كالاتي: حراسة المرمي: أليسون خط الدفاع: ارنولد - جوميز - فيلبس - روبيرتسون خط الوسط: هندرسون - فينالدوم - جونز خط الهجوم: صلاح - فيرمينو - ماني ويتقاسم ليفربول صدارة البريميرليج مع إيفرتون برصيد 13 نقطة لكل منهما، بينما يتواجد وست هام في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط.

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