خصّص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجًا خاصًا لمصطفى محمد مهاجم الفريق . يأتي هذا على هامش المران المقام حاليًا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. وأدى اللاعب بعض التدريبات التأهيلية بالركض حول الملعب ، أعقبها بعض التدريبات بالجيمانيزيوم. وعقد باتشيكو جلسة سريعة مع اللاعب تحدث معه في بعض الأمور المعينة وتنفيذ البرنامج الخاص المطلوب منه اليوم فقط .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برنامج خاص لـ مصطفى محمد بمران الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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