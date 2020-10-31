تشيلسي يدك شباك بيرنلي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

حقق فريق تشيلسي فوزا عريضا على مضيفه بيرنلي، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 7 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

هدف الشوط الأول الوحيد جاء من توقيع النجم المغربي، حكيم زياش من تسديدة أرضية قوية، في الدقيقة 26 من عمر المباراة، على يسار بوب حارس مرمى بيرنلي، بعد تمريرة مميزة من مهاجم البلوز تامي أبراهام.

وأضاف كورت زوما ثاني الأهداف للفريق الضيف، في الدقيقة 63 من ضربة رأسية على يسار حارس مرمى بيرنلي، إثر ركلة ركنية من الناحية اليمنى.

واختتم تيمو فيرنر الثلاثية للضيوف عند الدقيقة 70، حيث انفرد بحارس مرمى الخصم وسدد بيمناه في الزاوية البعيدة داخل الشباك.

وبتلك النتيجة يصل رصيد البلوز إلى 12 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليج، بينما يتوقف رصيد بيرنلي نقطة وحيدة في المرتبة رقم 19.