حقق فريق تشيلسي فوزا عريضا على مضيفه بيرنلي، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 7 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
هدف الشوط الأول الوحيد جاء من توقيع النجم المغربي، حكيم زياش من تسديدة أرضية قوية، في الدقيقة 26 من عمر المباراة، على يسار بوب حارس مرمى بيرنلي، بعد تمريرة مميزة من مهاجم البلوز تامي أبراهام.
وأضاف كورت زوما ثاني الأهداف للفريق الضيف، في الدقيقة 63 من ضربة رأسية على يسار حارس مرمى بيرنلي، إثر ركلة ركنية من الناحية اليمنى.
واختتم تيمو فيرنر الثلاثية للضيوف عند الدقيقة 70، حيث انفرد بحارس مرمى الخصم وسدد بيمناه في الزاوية البعيدة داخل الشباك.
وبتلك النتيجة يصل رصيد البلوز إلى 12 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليج، بينما يتوقف رصيد بيرنلي نقطة وحيدة في المرتبة رقم 19.
تشيلسي خاض 7 مباريات هذا الموسم بقيادة أسطورته فرانك لامبارد، حقق الفوز في مباراتين وتعادل 4 مبارايات وتلقى هزيمة واحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشيلسي يدك شباك بيرنلي بثلاثية في الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.