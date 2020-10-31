استعدادا لمواجهة الرجاء.. علاء مقلد وحماده أنور يؤازران الزمالك في التدريب اليوم

حرص علاء مقلد، وحمادة أنور عضوا مجلس إدارة نادي الزمالك علي التواجد في مران الفريق الاول لكرة القدم بالزمالك المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. وجاء تواجد مقلد وأنور من اجل مؤازرة الفريق، استعدادا للمواجهة القادمة أمام الرجاء المغربي. كما قام ثنائي مجلس إدارة الزمالك بمشاهدة جزء كبير من المران ، وأشادا بالروح العالية للاعبين من أجل تحقيق الفوز. ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي مساء الأربعاء المقبل في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا علما بأن الفريق فاز على بطل المغرب بهدف نظيف في مواجهة الذهاب والتي أقيمت بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

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