الونش وعبدالشافي يواصلان تنفيذ البرنامج التأهيلي في نادي الزمالك

ووضع الجهاز الطبي للزمالك برنامجا خاصا للونش من اجل تعافيه من الإصابة وتجهيزه للمرحلة المقبلة، حيث يتم بشكل دوري خضوعه لفحوصات وأشعه للاطمئنان علي حالته، والتي تحسنت كثيرًا حاليا.
علي جانب اخر، يواصل محمد عبدالشافي الظهير الايسر للزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع له للعودة للتدريب، حيث قطع شيفو شوطا مهما في مشوار العودة والتعافي بشكل تام.
ويخضع عبدالشافي لاشعة بشكل دوري للاطمئنان علي حالته.
ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي مساء الأربعاء المقبل في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا .
علما بأن الفريق فاز على بطل المغرب بهدف نظيف في مواجهة الذهاب والتي أقيمت بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء
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