عمرو جمال يقود هجوم طلائع الجيش فى لقاء الأهلي

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اليوم أمام طلائع الجيش في ختام مسابقة الدوري المصري . وضم التشكيل مفاجآت عديدة علي رأسها وجود أحمد فتحي كقائد للفريق في المباراة الأخيرة بالمسابقة. وتضمن التشكيل علي لطفي في حراسة المرمي ومعه عربي بدر وأحمد فتحى وايمن اشرف ومحمود وحيد وأليو ديانج ومحمد فخري ووليد سليمان ومحمود كهربا وجيرالدو واليو بادجي. ومن المقرر أن يمنح الجهاز الفني لاعبيه راحة سلبية عقب مواجهة اليوم بعد تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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