بروسيا يفوز على أرمينيا بهدفين في الدوري الألماني

حقق بروسيا دورتموند فوزًا ثمينًا على أرمينيا بينفيلد بهدفين نظيفين في الجولة السادسة لبطولة الدوري الألماني "بوندزليجا" موسم 2020-2021.
هدفا بروسيا دورتموند جاءا عن طريق المدافع ماتياس هوملز في الدقيقة 53، 71، ليحقق نقاط المباراة الثلاث لفريقه.
ورفع نادي بروسيا دورتموند رصيده من النقاط للنقطة الخامسة عشرة في المركز الثاني خلف بايرن ميونخ المتصدر بفارق الأهداف، فيما توقف رصيد أرمينيا بينفيلد عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.
وفي نفس الجولة، فاز أوجسبورج على نظيره ماينز بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تعادل إينتراخت فرانكفورت مع فيردر بريمن بهدف لكل منهما.
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