حقق بايرن ميونخ، فوزًا صعبًا، بثنائية مقابل هدف، على نظيره كولن ضمن الجولة السادسة من الدوري الألماني للدرجة الأولى.
سجل ثنائية بايرن ميونخ، توماس مولر، من ركلة جزاء في الدقيقة 13، وعزز النتيجة سيرجي جنابري في الدقيقة 45+1 قبل نهاية الشوط الأول.
وسجل دومينيك لاعب كولن هدف تقليص الفارق، لكنه لم يكن كافيًا للتعادل.
وبهذه النتيجة يتصدر بايرن ميونخ جدول الدوري الألماني برصيد 15 نقطة، بينما كولن معه نقطتين فقط في المركز السادس عشر.
وفي إطار نفس الجولة، فاز بوروسيا دورتموند بثنائية نظيفة، على مضيفه أرمينيا بينفيلد، سجلها ماتيس هوميلس المدافع الألماني في الدقيقتين 53 و71.
وبهذه النتيجة يصبح رصيد بوروسيا دورتموند 15 نقطة خلف بايرن ميونخ بفارق الأهداف، بينما أرمينيا في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايرن ميونخ يهزم كولن بثنائية في الدوري الألماني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.