بايرن ميونخ يهزم كولن بثنائية في الدوري الألماني

حقق بايرن ميونخ، فوزًا صعبًا، بثنائية مقابل هدف، على نظيره كولن ضمن الجولة السادسة من الدوري الألماني للدرجة الأولى.

سجل ثنائية بايرن ميونخ، توماس مولر، من ركلة جزاء في الدقيقة 13، وعزز النتيجة سيرجي جنابري في الدقيقة 45+1 قبل نهاية الشوط الأول.

وسجل دومينيك لاعب كولن هدف تقليص الفارق، لكنه لم يكن كافيًا للتعادل.

وبهذه النتيجة يتصدر بايرن ميونخ جدول الدوري الألماني برصيد 15 نقطة، بينما كولن معه نقطتين فقط في المركز السادس عشر.

وفي إطار نفس الجولة، فاز بوروسيا دورتموند بثنائية نظيفة، على مضيفه أرمينيا بينفيلد، سجلها ماتيس هوميلس المدافع الألماني في الدقيقتين 53 و71.

وبهذه النتيجة يصبح رصيد بوروسيا دورتموند 15 نقطة خلف بايرن ميونخ بفارق الأهداف، بينما أرمينيا في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.