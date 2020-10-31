على متن مركب وسط البحر.. حسام غالي يقضي إجازته في الغردقة.. شاهد

شارك حسام غالي لاعب منتخب مصر والاهلي السابق متابعيه بصورة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر حسام غالي على متن مركب وسط البحر اثناء قضاء اجازته الصيفية في الغردقة نالت إعجاب متابعيه.

أكد الإعلامى أحمد شوبير رحيل حسام غالى من منصب مدير للكرة فى نادى الجونة، وانتهاء علاقة نادر شوقى بالشركة التى تدير الفريق.



وقال شوبير فى برنامجه "مع شوبير" الذى يذاع على أثير "أون سبورت"، "حسام غالى ونادر شوقى المسؤول عن الشركة التى تدير فريق الكرة بالجونة انتهت علاقتهما بالنادى ولن يستمرا الفترة المقبلة، ويبدو أن وفاة خالد بشارة أثرت بشكل كبير على الشركة وفريق الكرة".



وأضاف شوبير: "أتوقع وجود حسام غالى فى مجلس إدارة النادى الأهلى المقبل".



وكان حسام غالي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أعلن رحيله بشكل رسمي عن ناديه والاكتفاء بالفترة التي قضاها معه.



وقال حسام غالي، عبر حسابه على "إنستجرام": "أحب أشكر خالد بشارة ونادر شوقي علي منحي الفرصة أن أعمل كمدير كرة بنادي الجونة لمدة سنة ونصف، تجربة استفدت منها واتعلمت كتير اجتهدنا".



وأضاف: "حاولنا بكل إخلاص نحقق حلم خالد بشارة أن يكون نادي الجونة في مكانة مميزة.. إن شاء الله مباراة حرس الحدود هتكون آخر مباراة لي مع الفريق. أتمنى التوفيق والنجاح الفترة القادمة لكل العاملين في منظومة نادي الجونة".

