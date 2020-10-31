قبل مواجهة الزمالك.. الرجاء يعلن شفاء لاعبين من فيروس كورونا و تبقي 3 حالات

أعلن نادي الرجاء المغربي نتائج المسحة الطبية رقم 23 للكشف عن عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأظهرت النتائج تسجيل حالتي شفاء جديدتين في صفوف الفريق، ليتبقى ثلاث حالات مصابة بكورونا بين اللاعبين.

يذكر أن تم الأعلان عن المواعيد الجديدة لمباريات دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء في قبل النهائي والأهلي في النهائي بعد تأجيلها أكثر من مرة.

ومن المقرر، أن يستضيف الزمالك نظيره الرجاء، يوم الأحد المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، علمًا بأن الفارس الأبيض، فاز ذهابًا خارج ملعبه بهدف دون رد.

ويلتقي الفائز من لقاء الزمالك والرجاء، مع الأهلي المتأهل للنهائي على حساب الوداد المغربي، وستقام المباراة يوم 27 نوفمبرالمقبل بمصر.