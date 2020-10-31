خاص| لتدعيم صفوف الفريق.. الاتحاد السكندري يقترب من حسم انتقال لاعب الأهلي

من التعاقد مع لاعب الأهلي الشاب لتدعيم صفوف زعيم الثغر خلال الموسم المقبل تحت قيادة حسام حسن المدير الفني المدير الفني للفريق الأول .
وأتم: تم الإتفاق على كافة الأمور مع الأهلي ومن المفترض أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة .
ويرغب حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري إلي تدعيم صفوف الفريق من خلال إبرام بعض الصفقات من أجل المنافسة على كافة البطولات بداية من الموسم المقبل .
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