ليفربول ضد ويست هام.. VAR يحرم جوتا من تسجيل الثاني لـ الريدز

حرمت تقنية الـ VAR ، هدفا لصالح ليفربول في شباك ويست هام، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 7 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج". سجل جوتا الهدف الثاني في الدقيقة 77، لكن بعد مراجعة الحكم لتقنية الـ VAR ، أمر بإلغاء الهدف بداعي تدخل قوي من ساديو ماني على الحارس لوكاس فابيانسكي.

تقدم الضيوف ويست هام من كرة عرضية من جهة اليسار أبعدها جو جوميز بشكل خاطيى، فوصلت إلى فورنالس المتمركز على حدود منطقة الجزاء فسدد كرة ارتطمت بالقائم الأيمن وسكنت الشباك. حاول ليفربول إدراك التعادل في الدقيقة الـ25 في أول فرصة خطيرة لأصحاب الأرض، بعدما مرر محمد صلاح الكرة إلى القادم من الخلف جوردان هندرسون، ليسددها قائد الفريق مباشرة تجاه مرمى وست هام، لكنها مرت بمحاذاة القائم الأيسر. فرصة ليفربول الثانية في المباراة جائت عند الدقيقة الـ37، بعدما أرسل السنغالي ساديو ماني الكرة إلى الظهير الأيسر أندرو روبيرتسون، ليطلق الكرة قوية على الطائر لكنها مرت فوق العارضة الأفقية لمرمى الحارس لوكاس فابيانسكي. وسجل محمد صلاح الهدف من ركلة جزاء لصالح فريق ليفربول بعد إعاقة لمحمد صلاح داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 44.

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