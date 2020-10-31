ريال مدريد يشيد ببنزيما وهازارد

أشاد، إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد، بثنائي الملكي، كريم بنزيما، وإيدين هازارد، عقب الانتصار على هويسكا.

وقال بوتراجينيو في تصريحات عبر صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية: "أنباء جيدة للغاية، أنّ يسجل هازارد هدفًا، لقد تحكم في الكرة بشكل جيد، وسددها بدقة وقوة".

وأضاف: "لقد كان رائعًا اليوم، رأينا ذلك في لقطة الهدف الأول، الهدف يتحدث عنه، بعد هدفه، الفريق شعر براحة أكبر، أنّ تكون مُتقدمًا في النتيجة ذلك يساعد في أنّ تسير المباراة بالطريقة التي تريدها".

وواصل: "مُنذ أنّ جاء إلى ريال مدريد، هازارد لم يكن محظوظًا على الإطلاق، إنه يريد مُساعدة الفريق دائمًا، ونحن نأمل أنّ نتمكن من الاعتماد عليه، فهو يصنع فرقًا، ونحن نأمل أنّ تبتعد الإصابات عنه".

وعن كريم بنزيما وإحرازه لهدفين في مباراة اليوم: "كريم يحاول دائمًا على المرمى، واليوم كان جيدًا للغاية".

وأتم تصريحاته قائلًا: "لقد أحرز هدفين رائعين، من الجيد أيضًا أنّ يُسجّل، فنحن بحاجة دائمًا إلى الأفضل من بنزيما".