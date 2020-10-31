جوتا يمنح ليفربول الهدف الثاني في شباك ويست هام من تمريرة شاكيري

منح جوتا هدفا ثانيا لصالح ليفربول في شباك ويست هام، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 7 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وسجل ليفربول تمريرة رائعة من شاكيري إلى ديوجو جوتا المنطلق خلف دفاعات فريق وست هام والذي سدد كرة قوية سكنت يمين الشباك، بالدقيقة 85.

وتقدم الضيوف ويست هام من كرة عرضية من جهة اليسار أبعدها جو جوميز بشكل خاطئ، فوصلت إلى فورنالس المتمركز على حدود منطقة الجزاء فسدد كرة ارتطمت بالقائم الأيمن وسكنت الشباك.

حاول ليفربول إدراك التعادل في الدقيقة الـ25 في أول فرصة خطيرة لأصحاب الأرض، بعدما مرر محمد صلاح الكرة إلى القادم من الخلف جوردان هندرسون، ليسددها قائد الفريق مباشرة تجاه مرمى وست هام، لكنها مرت بمحاذاة القائم الأيسر.

فرصة ليفربول الثانية في المباراة جائت عند الدقيقة الـ37، بعدما أرسل السنغالي ساديو ماني الكرة إلى الظهير الأيسر أندرو روبيرتسون، ليطلق الكرة قوية على الطائر لكنها مرت فوق العارضة الأفقية لمرمى الحارس لوكاس فابيانسكي.

وسجل محمد صلاح الهدف من ركلة جزاء لصالح فريق ليفربول بعد إعاقة لمحمد صلاح داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 44.