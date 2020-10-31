دوري الـ 10 مشاهد.. الأهلي بطلا والزمالك وصيفا وVAR ينقذ رقبة الحكام

حكام سيدات لأول مرة
توقف إجباري
شهدت مجريات الدوري الممتاز المصري توقفا إجباريا في 14 من شهر مارس الماضي بسبب جائحة كورونا عقب إعلان قرار مجلس الوزراء بتجميد النشاط الرياضي في مصر .
وخرج مدبولي في تصريحات عبر مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، أكد من خلالها مطالبته بتعليق جميع الأنشطة الرياضية بسبب فيروس كورونا.
وأضاف رئيس الوزراء: "قرار التعليق يشمل الأماكن التي يُمارس فيها النشاط الرياضي للوقاية من انتقال الفيروس.
الدورى يعود مجددا
يعود الدوري الممتاز المصري لكرة القدم للانطلاق غدا الخميس بعد توقف دام 142 يوما بسبب فيروس كورونا الذي ضرب العالم .
الأهلى بطلا للدورى
حصد فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي لقب الدورى الممتاز رقم 42 على مدار مشواره فى تاريخ الكرة المصري وذلك قبل انتهاء المسابقة المحلية بـ 7 جولات.
الزمالك يحسم صراع الوصيف
رحيل مدربى الاهلي والزمالك
فى منتصف شهر سبتمبر الماضى أخطر الفرنسي باتريس كارتيرون إدارة نادي الزمالك باعتذاره بشكل رسمي عن الاستمرار في تدريب الفريق، حيث عقد جلسة مع رئيس النادي، واعتذر خلالها عن الاستمرار، مع التزامه بدفع الشرط الجزائي.
فى نهاية شهر سبتمبر الماضى أعلن فايلر عن رغبته في السفر لسويسرا في يونيو الماضي وكان عقد سينتهي بعد أسابيع قليلة، وقتها وعد بالتجديد بعد العودة لكن كلامه تغيّر كثيرًا عندما وصل إلى هناك.
عندما وصل فايلر لسويسرا بدأ يضع العراقيل أمام مسألة التجديد، فبعد طلب زيادة الراتب للضعف تقريبًا طلب وضع الشرط الجزائي الخاص بالرحيل المجاني في أول 10 أيام من أكتوبر.
ثم قرر مجلس إدارة النادى الأهلى بقيادة محمود الخطيب توجيه الشكر والتقدير للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، وكذا السويسرى ديفيد سيزا المدرب العام المساعد، وإقامة احتفالية كبيرة بملعب تدريبات الفريق مختار التتش بفرع النادى بالجزيرة وتم بعدها التعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لقيادة المارد الأحمر.
إلغاء الهبوط
أولًا : القسم الثاني
يتكون من ثلاث مجموعات كل منها تتكون من ( 16 ) فريقا بإجمالي 48 فريقا ( الـ 36 فريق + 12 فريقا الحاصلين على المركز الأول في المجموعات الـ 12 بالقسم الثالث) وتقام بين كل مجموعة من المجموعات الثلاث دوري من دورين يصعد أول كل مجموعة إلى القسم الأول .
وينتهي قيد اللاعبين في 21/11/2020 م، فيما تبدأ المباريات يوم 25/11/2020م .
ثانيًا : القسم الثالث
يتكون من 178 فريقا ( 155 فريقا + 23 فريقا متأهلا من القسم الرابع ) ... يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة .. يصعد أول كل منها إلى القسم الثاني ..
وينتهي القيد في 28/11/2020م، على أن تبدأ المباريات في 30/11/2020م.
ثالثًا: القسم الرابع
يتكون من 352 ناديا + الأندية المنضمة حديثًا توزع على المجموعات حسب الموقع الجغرافي .. وينتهي القيد في 30/11/2020 م ، لتبدأ المباريات في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2020 م.
رابعًا : تخصيص مجموعة لسيناءتشجيعًا لمشاركة الأندية في جنوب وشمال سيناء وتوسيع قاعدة الممارسة تماشيًا مع سياسة الاتحاد وأهدافه سوف يتم تخصيص مجموعة بالقسم الثالث إعتبارًا من موسم 21/22 يصعد الأول منها مباشرة إلى القسم الثاني .
تسليم الدرع فى الملعب
وخاض الاهلي مباراة الليلة مُتربعًا على قمة الدوري برصيد 86 نقطة جمعهم من 27 فوز و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الاهلي 71 هدفًا وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجومًا والأقوى دفاعًا.
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