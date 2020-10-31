دوري الـ 10 مشاهد.. الأهلي بطلا والزمالك وصيفا وVAR ينقذ رقبة الحكام

إدخال تقنية الـ var لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية والحصول على موافقة مجلس كرة القدم الدولي "أيفاب" في زمن قياسي والتعاقد مع شركة ميديا برو الإسبانية لمدة ٣ سنوات ونصف ليحصل الاتحاد في نهاية المدة على التقنية ويتملكها.

وقال عمرو الجنايني فى مؤتمر صحفى : "رفضنا تماما فكرة مشاركة الأندية في تحمل تكاليف التقنية، وقررنا أن يتحملها مجلس الإدارة واتحاد الكرة بصورة كاملة، أفتخر بالإنجاز الهائل الذي فعله المجلس الحالي و ما حدث لم يكن سهلا بل كان أشبه بالمستحيل، التنفيذ الفعلي بدأ منذ شهر أكتوبر الماضي وتقدمت ١٣ شركة معتمدة لدى فيفا للحصول على حقوق تنفيذ التقنية، وفي ديسمبر تم التعاقد مع ميديا برو لتتولى المهمة وإدارة المشروع في الكرة المصرية.

وواصل "مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الدولي كان يرى استحالة البدء في تنفيذ التقنية مع بداية الدور الثاني للدوري، وتمسك اتحاد الكرة وبالفعل وصلت موافقة وزير الرياضة أشرف صبحي في يناير الماضي و التعاقد مع ميديا برو يمتد لـ٣ أعوام ونصف، وبالتالي كان لابد من موافقة وزارة الرياضة التي دعمت المشروع بقوة". واسترسل "شركة ميديا برو هي ذاتها التي تدير المشروع في الدوري الإسباني والإيطالي، محمد فضل كان صاحب المشروع والمكلف به من قبل المجلس، واجتهد كل من وليد العطار المدير التنفيذي بشدة بجانب جمال الغندور رئيس لجنة الحكام ومحمد عبادة المسؤول عن الاتصالات ومحمد زاهر مدير التسويق وحسين حلمي ومحمد الماشطة المكلفان بإدارة الأمور القانونية خلال عملية تطبيق المشروع".

حكام سيدات لأول مرة

لأول مرة في تاريخ كرة القدم المصرية يتم الاستعانة بحكام سيدات في مباريات كرة القدم بالدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر للتماشي مع سياسة جميع دول العالم في إدخال السيدات للعبة الشعبية الأولى في العالم. حكام سيدات لأول مرة

توقف إجباري

شهدت مجريات الدوري الممتاز المصري توقفا إجباريا في 14 من شهر مارس الماضي بسبب جائحة كورونا عقب إعلان قرار مجلس الوزراء بتجميد النشاط الرياضي في مصر .

طالب مصطفى مدبولي ر ئيس مجلس الوزراء المصري، بتعليق جميع الأنشطة الرياضية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وخرج مدبولي في تصريحات عبر مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، أكد من خلالها مطالبته بتعليق جميع الأنشطة الرياضية بسبب فيروس كورونا. وأضاف رئيس الوزراء: "قرار التعليق يشمل الأماكن التي يُمارس فيها النشاط الرياضي للوقاية من انتقال الفيروس.

الدورى يعود مجددا

يعود الدوري الممتاز المصري لكرة القدم للانطلاق غدا الخميس بعد توقف دام 142 يوما بسبب فيروس كورونا الذي ضرب العالم . وجرى استئناف الدوري الممتاز نشاطه مرة أخرى بمباراة الزمالك والمصري المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر للبطولة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية .

الأهلى بطلا للدورى

حصد فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي لقب الدورى الممتاز رقم 42 على مدار مشواره فى تاريخ الكرة المصري وذلك قبل انتهاء المسابقة المحلية بـ 7 جولات.

المارد الأحمر نال لقب الدورى المحلي برصيد 89 نقطة بفارق 18 نقطة عن أقرب منافس له غريمه التقليدى نادي الزمالك الذى يمتلك رصيدا من النقاط بلغ 71.

الزمالك يحسم صراع الوصيف

حقق الزمالك انتصارًا بلا طعم على حساب الإسماعيلي بنتيجة 3-1، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ27 للدوري الممتاز، التي أقيمت على ملعب استاد بتروسبورت فى التجمع الخامس. ورغم ضياع الأمل في منافسة الأهلي على لقب الدوري لكن حسم الزمالك صراعه الخاصة مع بيراميدز على التأهل لدوري الأبطال برفع رصيده إلى 72 نقطة، وفي المقابل توقف الإسماعيلي عند 43 نقطة في المركز السابع

رحيل مدربى الاهلي والزمالك

فى منتصف شهر سبتمبر الماضى أخطر الفرنسي باتريس كارتيرون إدارة نادي الزمالك باعتذاره بشكل رسمي عن الاستمرار في تدريب الفريق، حيث عقد جلسة مع رئيس النادي، واعتذر خلالها عن الاستمرار، مع التزامه بدفع الشرط الجزائي.

وجرت محاولات من جانب المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء إقناع المدرب بالعدول عن قراره لكنه صمم على الرحيل وفسخ العقد حيث رفض المدرب الاستمرار لنهاية بطولة دوري أبطال إفريقيا كما رفض عرض رئيس النادي بتعديل قيمة عقده دون الكشف عن أي تفاصيل وبعدها تعاقدت القلعة البيضاء مع البرتغالي جيمى باتشيكو لتولى مهمة القيادة الفنية.

فى نهاية شهر سبتمبر الماضى أعلن فايلر عن رغبته في السفر لسويسرا في يونيو الماضي وكان عقد سينتهي بعد أسابيع قليلة، وقتها وعد بالتجديد بعد العودة لكن كلامه تغيّر كثيرًا عندما وصل إلى هناك.

عندما وصل فايلر لسويسرا بدأ يضع العراقيل أمام مسألة التجديد، فبعد طلب زيادة الراتب للضعف تقريبًا طلب وضع الشرط الجزائي الخاص بالرحيل المجاني في أول 10 أيام من أكتوبر.

ثم قرر مجلس إدارة النادى الأهلى بقيادة محمود الخطيب توجيه الشكر والتقدير للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، وكذا السويسرى ديفيد سيزا المدرب العام المساعد، وإقامة احتفالية كبيرة بملعب تدريبات الفريق مختار التتش بفرع النادى بالجزيرة وتم بعدها التعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لقيادة المارد الأحمر.

إلغاء الهبوط

أولًا : القسم الثاني يتكون من ثلاث مجموعات كل منها تتكون من ( 16 ) فريقا بإجمالي 48 فريقا ( الـ 36 فريق + 12 فريقا الحاصلين على المركز الأول في المجموعات الـ 12 بالقسم الثالث) وتقام بين كل مجموعة من المجموعات الثلاث دوري من دورين يصعد أول كل مجموعة إلى القسم الأول . وينتهي قيد اللاعبين في 21/11/2020 م، فيما تبدأ المباريات يوم 25/11/2020م . ثانيًا : القسم الثالث يتكون من 178 فريقا ( 155 فريقا + 23 فريقا متأهلا من القسم الرابع ) ... يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة .. يصعد أول كل منها إلى القسم الثاني .. وينتهي القيد في 28/11/2020م، على أن تبدأ المباريات في 30/11/2020م. ثالثًا: القسم الرابع يتكون من 352 ناديا + الأندية المنضمة حديثًا توزع على المجموعات حسب الموقع الجغرافي .. وينتهي القيد في 30/11/2020 م ، لتبدأ المباريات في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2020 م. رابعًا : تخصيص مجموعة لسيناءتشجيعًا لمشاركة الأندية في جنوب وشمال سيناء وتوسيع قاعدة الممارسة تماشيًا مع سياسة الاتحاد وأهدافه سوف يتم تخصيص مجموعة بالقسم الثالث إعتبارًا من موسم 21/22 يصعد الأول منها مباشرة إلى القسم الثاني .

تسليم الدرع فى الملعب