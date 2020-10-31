شهدت مدرجات استاد السلام الدولى فى مباراة الأهلي وطلائع الجيش الجارية حاليا فى ختام الدورى الممتاز، تواجد مؤمن زكريا لاعب القلعة الحمراء السابق. ويتسلّم النادي الاهلي درع بطولة الدوري في مباراة الليلة بناءً على قرار إتحاد الكرة الذي أعلن أن المارد الأحمر سيتسلّم الدرع في الجولة الأخيرة للمسابقة. ويدخل الاهلي مباراة الليلة مُتربعًا على قمة الدوري برصيد 86 نقطة جمعهم من 27 فوز و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الاهلي 71 هدفًا وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجومًا والأقوى دفاعًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لقطات من حضور مؤمن زكريا في مباراة الأهلي والطلائع قبل تسليم درع الدوري.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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