كهربا يسجل الهدف الثالث للأهلي ويحتفل بمؤمن زكريا

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الثالث في مرمى منافسه طلائع الجيش.

ويواجه طلائع الجيش منافسه الأهلي في المباراة الختامية للدوري الممتاز في الجولة ٣٤، على ملعب إستاد السلام we الأهلي.

سجل محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثالث عن طريق تسديدة قوية لم يتمكن محمد بسام ان يفعل امامها شئ في الدقيقة ٣٦ من عمر المباراة.

واحتفل كهربا بالهدف عن طريق خلع القميص، وظهور صورة لمؤمن زكريا لاعب الاهلي المتواجد في المدرجات لتسليم درع الدوري في لفتة مميزة من مجلس ادارة الاهلي.

مرر اليو بادجي الكرة من امام منطقة الجزاء الى جيرالدور لينفرد بحارس المرمى محمد بسام، ويسجل هدف رائع من فوق الحارس، ويتقدم بالهدف الثاني في الدقيقة ١٧ من عمر المباراة.

وسجل الاهلي الهدف الاول بعد أن انفرد وليد سليمان بمحمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، بعد تمريرة كهربا وسجل الهدف في الثانية ٤٥ من عمر المباراة.

ويتسلّم النادي الاهلي درع بطولة الدوري في مباراة الليلة بناءً على قرار إتحاد الكرة الذي أعلن أن المارد الأحمر سيتسلّم الدرع في الجولة الأخيرة للمسابقة ،ويدخل الاهلي مباراة الليلة مُتربعًا على قمة الدوري برصيد 86 نقطة جمعهم من 27 فوز و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الاهلي 71 هدفًا وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجومًا والأقوى دفاعًا.

وضم تشكيل فريق طلائع الجيش كلًا من :

محمد بسام ، خالد سطوحة ، أحمد سامي ، محمد ناصف ، أحمد زولا ، عمرو السيسي ، مهند لاشين، محمود أشرف "روقا" ، محمد شحاتة ،أحمد سمير وعمرو جمال

وتضمن التشكيل :

علي لطفي في حراسة المرمي ومعه عربي بدر وأحمد فتحي وايمن اشرف ومحمود وحيد وأليو ديانج ومحمد فخري ووليد سليمان ومحمود كهربا وجيرالدو واليو بادجي.