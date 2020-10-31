30 دقيقة.. سيطرة وهدفان لـ الأهلي في مرمى طلائع الجيش

انتهت احداث ٣٠ دقيقة من مباراة الاهلي وطلائع الجيش بتقدم المارد الاحمر بهدفين دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاهلي من تسجيل الهدف الاول في مرمى منافسه طلائع الجيش.

انفرد وليد سليمان بمحمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، بعد تمريرة كهربا وسجل الهدف في الثانية ٤٥ من عمر المباراة.

وفي الدقيقة الثانية من عمر المباراة كاد طلائع الجيش أن يدرك التعادل، ولكن تمكن العربي بدر لاعب الأهلي من منع الكرة من دخول الكرة مرمى علي لطفي بعد رأسية متقنة من لاعب الجيش.

ولم يهدأ لاعبو الأهلي وواصلوا تنظيم الهجمات على مرمى طلائع الجيش، ولكن لم يتمكنوا من اضافة هدف آخر.

مرر اليو بادجي الكرة من امام منطقة الجزاء الى جيرالدور لينفرد بحارس المرمى محمد بسام، ويسجل هدف رائع من فوق الحارس، ويتقدم بالهدف الثاني في الدقيقة ١٧ من عمر المباراة.

وتعرض علي لطفي حارس مرمى الاهلي لاصابة قوية واستدعى الجهاز الطبي داخل ارض الملعب، وتلقى العلاج واستكمل المباراة.

ومن بعده تعرض العربي بدر الى اصابة في منتصف الملعب بعد أن تدخل معه لاعب طلائع الجيش بقوة، ولكن لم تؤثر عليه واستمر في المباراة.

وضم تشكيل فريق طلائع الجيش كلًا من :

محمد بسام ، خالد سطوحة ، أحمد سامي ، محمد ناصف ، أحمد زولا ، عمرو السيسي ، مهند لاشين، محمود أشرف "روقا" ، محمد شحاتة ،أحمد سمير وعمرو جمال

وتضمن التشكيل :

علي لطفي في حراسة المرمي ومعه عربي بدر وأحمد فتحي وايمن اشرف ومحمود وحيد وأليو ديانج ومحمد فخري ووليد سليمان ومحمود كهربا وجيرالدو واليو بادجي.