أخبار الزمالك| معسكر مغلق استعدادا للرجاء.. خطة بديلة لـ تجهيز اللاعبين

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، معسكرا مغلقًا مساء الاثنين القادم، بأحد الفنادق بالقاهرة. اصطحب طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، نجله " آسر" ، بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي، لمشاهدة المران المقام حاليا بملعب النادي. خاض حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك ، تدريبات خفيفة بالكرة. وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو، خطة بديلة لتجهيز الفريق.

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