أول مشاركة لـ أحمد حجازي.. اتحاد جدة يفوز 2-0 على غريمه التقليدي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، الفوز على غريمه التقليدي أهلي جدة بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح البرازيلي رومارينهو، أهداف اللقاء لصالح الاتحاد عند الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، بعدما تابع عرضية رودريغيز، ليضع الكرة على يسار ياسر المسيليم.

وفي الدقيقة 18، تمكن جاري رودريغيز من تسجيل الهدف الثاني لنادي الاتحاد، بعدما تلقى تمريرة متقنة من فهد المولد، ليسدد الكرة بقوة على يمين المسيليم.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الاتحاد إلى 4 نقاط في المركز السابع بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 6 نقاط في المركز السادس.