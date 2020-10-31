إنتر ميلان يتعادل مع بارما 2-2 في الدوري الإيطالي

سقط نادي إنتر ميلان، على ملعبه جوزيبي مياتزا، أمام منافسه بارما، بالتعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، في مباراة أقيمت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.
ويقدم نادي مدينة ميلانو العريق مستويات مقبولة إلى حد ما، تحت قيادة المدير الفني أنطونيو كونتي، لكنه تعثر مرتين بالتعادل ضد لاتسيو، ثم الخسارة أمام ميلان، مع الفوز في 3 مباريات، مما يعني جمعه 10 نقاط من أصل 15 ممكنة.
وشهد النصف الأول من اللقاء، هجمات متبادلة بين الطرفين، دون تسجيل أي أهداف، في مباراة تغيب عنها روميلو لوكاكو.
وفي الشوط الثاني، عذب الإيفواري جيرفينيو خصمه إنتر بتسجيل هدفين متتاليين، في الدقيقتين 46 و62، قبل أن يعادل أصحاب الأرض الكفة، بواسطة بروزوفيتش في الدقيقة 64، ثم إيفان بيرسيتش في الدقيقة 90+2.
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