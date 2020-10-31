الأهلي يتوج باللقب 42 على طريقة مؤمن زكريا

توج النادي الاهلي بلقب الدوري الممتاز، وتسلم الدرع بناءً على قرار إتحاد الكرة، مُتربعًا على قمة الدوري برصيد ٨٩ نقطة جمعهم من ٢٨ فوزا و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الاهلي ٧٤ هدفًا وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجومًا والأقوى دفاعًا. وفاز الاهلي علي منافسه طلائع الجيش في لقاء الختام بثلاثية نظيفة. وشارك مؤمن زكريا لاعب الأهلي المصاب فريقه التتويج مع رئيس النادي محمود الخطيب وجميع اعضاء مجلس الادارة. سجل اهداف الاهلي في لقاء طلائع الجيش، وليد سليمان وجيرالدو وكهربا.

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