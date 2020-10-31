حازم إمام يخوض تدريبات بدنية استعدادا لمواجهة الرجاء

خاض حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خفيفة بالكرة.
يأتي ذلك علي هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف ابورجيله بمقر القلعه البيضاء، تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق الابيض.
واكتفي حازم إمام بهذه الفقرة بجانب بعض التدريبات في الجمانيزيوم، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع له، للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.
ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي مساء الأربعاء المقبل في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
علما بأن الفريق فاز على بطل المغرب بهدف نظيف في مواجهة الذهاب والتي أقيمت بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.
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