مدرب وست هام يفتح النار على محمد صلاح

انتقد ديفيد مويس، المدير الفني لفريق وست هام حصول نجم فريق ليفربول محمد صلاح على ركلة جزاء، في مباراتهما اليوم ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفاز ليفربول على وست هام، في الجولة السابعة في الأنفيلد، بهدفين مقابل هدف.
وتعرض محمد صلاح لعرقلة داخل منطقة الجزاء، وحصل على ركلة جزاء حولها إلى هدف التعادل لصالح ليفربول، في الدقيقة 42.
وقال مويس، في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "أنا مندهش من ركلة جزاء ليفربول في الشوط الأول!".
وأضاف: "لا أستطيع أن أصدق أننا نسمح بمنح هذه الأنواع من ركلات الجزاء، بالنسبة لي ليست ركلة جزاء مستحقة".
وواصل: "أعتقد أن محمد صلاح ألقى بنفسه على الأرض، كان من المفترض أن يتخذ الحكم قرارًا يناسب طريقة إلقاء محمد صلاح بنفسه على الأرض، ولكه اتخذ قرارًا مغايرًا في النهاية!".
وتابع: "نشعر بخيبة أمل حقًا لأننا لم نخرج بشيء من المباراة".
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