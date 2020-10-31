حسب نسبة المشاركة.. 100 ألف جنيه لكل لاعب بالأهلي بعد الفوز بالدوري

طالب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي من الإدارة المالية للنادي بسرعه إنهاء كشف صرف مكافأت الفوز بلقب الدوري.
وكشفت مصادر خاصة أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أنتهي من إعداد كشف بنسب مشاركات لكل لاعب في المسابقة.
وحسب اللائحة فأن اللاعب الذي شارك في 80% من إجمالي عدد المباريات يحصل علي 100 ألف جنيه بينما يكون الحد الأدني 50 ألف جنيه لكل لاعب بالأهلي.
وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عروضه القوية المميزة بعدما تغلب على فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على استاد الأهلي بالسلام، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز التي حسم الفريق لقبها قبل نهايتها بسبعة أسابيع.
الأهلي أبدع وأمتع وسيطر على مجريات اللعب محققًا الفوز ليرفع رصيده إلى 89 نقطة، حيث تقدم في الشوط الأول بثلاثة أهداف عن طريق وليد سليمان في الدقيقة الأولى، والأنجولي جيرالدو في الدقيقة 18، ومحمود كهربا في الدقيقة 35، فيما استمرت السيطرة في الشوط الثاني قبل أن يحتفل الجهاز الفني واللاعبون عقب المباراة بتسلم درع الدوري رقم 42 في تاريخ النادي والخامس على التوالي، بعد أن سجل الفريق 74 هدفًا كأقوى خط هجوم، وكذلك أقوى خط دفاع بعدما اهتزت شباكه بـ8 أهداف فقط.
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